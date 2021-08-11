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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

11.08.2021 10:39



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 03.08.2021 tarihli açıklamamız.          Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.             İlgili talep toplama işlemi 16-17-18 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957175


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BRYAT 366,40 58.514.255 % 8,24  
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Riyal 2,2963 2,3078 % 0,56  
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Altın Ons 1.733 1.734 4,44  
Altın Gr. 481 481 3,34  
Cumhuriyet 3.197 3.245 27,00  
Tam 3.183 3.263 28,04  
Yarım 1.538 1.578 13,56  
Çeyrek 772 789 6,78  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 0,02  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 70,53 70,53 -0,10  
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