***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.09.2021 14:31
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.08.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 550 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 6-7-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961167
BIST
17:161.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:168,3003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:169,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0126
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:16483,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,94
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:16
|EGEPO
|5,50
|668.806
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.429.384
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.004.527
|% 9,98
|
|EUKYO
|5,56
|1.960.598
|% -3,30
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|AGYO
|3,59
|14.448.914
|% -2,97
|
|SEYKM
|19,68
|20.855.142
|% -2,77
|
|BOSSA
|31,68
|3.210.875
|% -2,64
|
|GARAN
|9,89
|1.132.313.265
|% 0,10
|
|THYAO
|12,93
|959.496.535
|% 1,97
|
|SASA
|27,98
|592.878.792
|% 1,82
|
|KOZAL
|104,80
|563.807.185
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,63
|507.079.539
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|507.079.539
|% -0,38
|
|GARAN
|9,89
|1.132.313.265
|% 0,10
|
|ODAS
|1,51
|167.398.636
|% 3,42
|
|AKYHO
|2,27
|165.569.515
|% 9,66
|
|THYAO
|12,93
|959.496.535
|% 1,97
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2973
|8,3003
|% -0,06
|
|Euro
|9,8313
|9,8385
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4047
|11,4619
|% 0,10
|
|Frank
|9,0255
|9,0799
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2063
|2,2174
|% -0,08
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|-1,08
|
Seans Raporu
17:16
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-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 51 artarak (% 0.10 ) 1, 590
-
17:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GARAN
-
17:24METUR
Yüzde 8.20 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 988, 965 adet işlem
-
17:22AKYHO
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 525, 323 adet işlem
-
17:21SKTAS
Yüzde 5.78 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 709, 778 adet işlem