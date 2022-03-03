***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.03.2022 10:11
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.02.2022 tarihli açıklamalarımız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 116 gün vadeli finansman bonosu ile 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 7-8-9 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006746
BIST
13:132.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 35,70
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
13:1314,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0569
|Açılış
|: 14,1330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
13:1315,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0206
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
13:13878,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,33
|Açılış
|: 878,59
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler13:13
|PKENT
|374,00
|8.393.679
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,00
|22.210.890
|% 9,89
|
|EUHOL
|3,48
|968.525
|% 8,75
|
|KOZAA
|21,68
|358.982.407
|% 8,56
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|AKFGY
|3,40
|52.571.549
|% -5,82
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|KONKA
|10,51
|97.700.345
|% -5,14
|
|KRDMD
|13,25
|1.589.379.428
|% 3,03
|
|THYAO
|26,12
|1.431.321.816
|% 0,54
|
|ASELS
|24,18
|1.298.648.173
|% 5,31
|
|EREGL
|35,56
|952.924.426
|% 3,13
|
|KOZAL
|127,20
|740.110.979
|% 8,53
|
|KRDMD
|13,25
|1.589.379.428
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,68
|280.299.949
|% 0,82
|
|PETKM
|7,87
|477.687.275
|% 3,01
|
|THYAO
|26,12
|1.431.321.816
|% 0,54
|
|ASELS
|24,18
|1.298.648.173
|% 5,31
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1415
|14,1467
|% 0,40
|
|Euro
|15,6908
|15,7298
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,8732
|18,9678
|% 0,27
|
|Frank
|15,3169
|15,4091
|% 0,46
|
|Riyal
|3,7588
|3,7777
|% 0,39
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,91
|
|Altın Gr.
|877
|877
|4,51
|
|Cumhuriyet
|5.825
|5.913
|9,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,92
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,21
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,64
|