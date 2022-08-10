***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 05.08.2022 tarihli açıklamamız.Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 350 milyon Türk Lirası nominal değerli 109 gün vadeli finansman bonosu ile 350 milyon Türk Lirası nominal değerli 228 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.İlgili talep toplama işlemi 15-16-17 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054230BIST