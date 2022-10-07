***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
07.10.2022 10:27
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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03.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.10.2022 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 102 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 10-11-12 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068696
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
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|Önceki Kapanış
|: 3.554
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3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6450
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|Önceki Kapanış
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18,7414
En Düşük
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18:0518,0976
En Yüksek
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|: -0,50%
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|Açılış
|: 18,1600
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|Önceki Kapanış
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18:051.012,10
En Yüksek
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|: -1,06%
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|Açılış
|: 1.012,34
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|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
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1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5777
|18,5922
|% 0,04
|
|Euro
|18,0809
|18,0912
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,5006
|20,6034
|% -0,80
|
|Frank
|18,6036
|18,7157
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9290
|4,9538
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-18,81
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,74
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.798
|6.868
|-63,00
|
|Yarım
|3.312
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,34
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,52
|
Seans Raporu
18:05
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