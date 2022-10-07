***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.10.2022 tarihli açıklamamız.Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 102 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.İlgili talep toplama işlemi 10-11-12 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068696BIST