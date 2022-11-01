***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.11.2022 14:49
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.10.2022 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 74 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 7-8-9 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075881
BIST
16:084.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 81,91
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:0818,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6707
En Düşük
18,5879
16:0818,5247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1211
|Açılış
|: 18,5600
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|Önceki Kapanış
|: 18,4500
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18,5502
En Düşük
18,3744
16:08990,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,23
|Açılış
|: 989,92
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:08
|AKCNS
|48,40
|58.275.772
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.585.321
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.740.673
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.634.998
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,82
|100.889.953
|% -8,92
|
|KRTEK
|25,16
|89.978.963
|% -8,04
|
|PNSUT
|46,88
|79.417.892
|% -7,90
|
|VERTU
|32,98
|153.487.290
|% -7,88
|
|LIDER
|48,94
|142.463.552
|% -7,66
|
|THYAO
|102,10
|4.415.912.497
|% 0,79
|
|SASA
|128,20
|3.568.093.246
|% 6,66
|
|ASELS
|33,40
|2.797.687.248
|% 3,66
|
|SISE
|33,36
|2.677.432.597
|% 0,42
|
|EKGYO
|4,49
|2.203.805.148
|% 1,81
|
|EKGYO
|4,49
|2.203.805.148
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,45
|2.024.197.124
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,43
|1.574.705.097
|% 1,18
|
|DOHOL
|6,14
|920.204.513
|% 3,02
|
|TSKB
|3,04
|448.129.350
|% 1,00
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6201
|% 0,07
|
|Euro
|18,5097
|18,5247
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4421
|21,5496
|% 0,86
|
|Frank
|18,6736
|18,7861
|% 0,99
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,09
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|21,46
|
|Altın Gr.
|990
|991
|13,73
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.717
|46,00
|
|Tam
|6.658
|6.713
|62,00
|
|Yarım
|3.244
|3.280
|31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.639
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,00
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|2,60
|