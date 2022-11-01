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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

01.11.2022 14:49
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 27.10.2022 tarihli açıklamamız. 
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 74 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 7-8-9 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075881


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NTGAZ 32,62 268.634.998 % 9,98  
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Altın Ons 1.655 1.655 21,46  
Altın Gr. 990 991 13,73  
Cumhuriyet 6.618 6.717 46,00  
Tam 6.658 6.713 62,00  
Yarım 3.244 3.280 31,00  
Çeyrek 1.627 1.639 15,00  
Gümüş.Ons 19,98 20,00 0,83  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,47  
B. Petrol 95,41 95,41 2,60  
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