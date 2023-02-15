***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
15.02.2023 10:22
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 10.02.2023 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 20-21-22 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113423
BIST
11:504.940
En Yüksek
|Değişim
|: 9,65%
|| 434,55
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:5018,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5020,2102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0256
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:501.112,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -11,37
|Açılış
|: 1.112,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:48
|PRDGS
|6,93
|19.435.410
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|892.748.903
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|500.455.275
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|381.470.725
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|24.109.957
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.718.611.492
|% 9,98
|
|ASELS
|57,90
|1.933.105.310
|% 9,35
|
|EREGL
|41,32
|1.206.929.615
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,90
|1.163.812.945
|% 9,85
|
|SISE
|42,70
|1.021.144.694
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|606.812.308
|% 9,72
|
|BSOKE
|6,03
|383.096.027
|% 4,87
|
|EKGYO
|7,20
|406.993.695
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|892.748.903
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,00
|144.431.579
|% 4,17
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8513
|% 0,09
|
|Euro
|20,2039
|20,2099
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7255
|22,8395
|% -0,60
|
|Frank
|20,3195
|20,4419
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0085
|5,0336
|% 0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,71
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.552
|7.615
|-103,00
|
|Yarım
|3.690
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,24
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Seans Raporu
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