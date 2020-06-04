***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
04.06.2020 14:51
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.06.2020 tarihli açıklamamız Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 116 gün vadeli finansman bonosu ile 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 249 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 8-9-10 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849111
BIST
15:47109.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,16
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:476,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:477,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:47372,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 372,97
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.285.909
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.338.089
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.568.530
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.802.781
|% -9,99
|
|THYAO
|12,63
|1.112.409.555
|% 0,80
|
|ASELS
|31,82
|952.439.545
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|676.952.927
|% -0,85
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|202.891.707
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.919.252
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,92
|372.790.429
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4429
|8,4852
|% -0,07
|
|Frank
|7,0175
|7,0597
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,07
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.455
|28,40
|
|Tam
|2.497
|2.526
|29,30
|
|Yarım
|1.219
|1.233
|14,30
|
|Çeyrek
|609
|617
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,83
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,05
|
|B. Petrol
|39,36
|39,36
|-0,43
|