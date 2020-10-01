***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.10.2020 12:19
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.09.2020 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 207 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 5-6-7 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877743
BIST
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|113.794.919
|% 10,00
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|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
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|KENT
|367,50
|2.342.813
|% 10,00
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|SODSN
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|NATEN
|36,72
|104.936.108
|% -10,00
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|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
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|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
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|CRFSA
|31,54
|127.428.198
|% -9,99
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|TKURU
|931,50
|3.640.302
|% -9,99
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|SISE
|7,18
|1.448.260.609
|% -1,91
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|ASELS
|19,54
|808.333.547
|% 1,14
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|GARAN
|7,12
|718.279.303
|% 0,28
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|AVOD
|7,30
|456.342.612
|% 6,73
|
|TURSG
|5,93
|440.343.111
|% 4,40
|
|SISE
|7,18
|1.448.260.609
|% -1,91
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|GARAN
|7,12
|718.279.303
|% 0,28
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|PENGD
|4,87
|406.546.169
|% 2,31
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|KRDMD
|3,37
|289.243.236
|% -0,59
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|TURSG
|5,93
|440.343.111
|% 4,40
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|13:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7355
|7,7417
|% 0,26
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|Euro
|9,0851
|9,1016
|% 0,50
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|Sterlin
|9,9118
|9,9615
|% -0,14
|
|Frank
|8,4030
|8,4537
|% 0,87
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|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,44
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|13:00
|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|11,43
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|Altın Gr.
|471
|471
|4,08
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|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
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|Tam
|3.107
|3.185
|-0,18
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|Yarım
|1.502
|1.541
|-0,08
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|Çeyrek
|753
|770
|-0,04
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|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,48
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|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
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|B. Petrol
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|42,00
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