***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
13.11.2020 20:18
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020 ve 12.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.10.2020 ve 12.10.2020 tarihli açıklamalarımız.
Bankamızca yurt içinde 30 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı halka arz edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888543
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0370
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1595
En Düşük
8,9891
18:05462,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,91
|Açılış
|: 462,99
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6368
|7,6431
|% -0,59
|
|Euro
|9,0403
|9,0608
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0249
|10,0752
|% -0,36
|
|Frank
|8,3193
|8,3695
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0278
|2,0380
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|10,10
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|-0,59
|