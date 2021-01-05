***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.01.2021 19:07
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.12.2020 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır
.
İlgili talep toplama işlemi 11-12-13 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897239
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|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
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|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
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|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
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|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
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|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
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|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
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|GOZDE
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|248.518.334
|% -9,99
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|GUBRF
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|% 1,28
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|PETKM
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|KOZAL
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|1.837.424.014
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|
|EKGYO
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|% 1,28
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|PETKM
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|2.558.639.646
|% 6,02
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|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
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|KARSN
|3,60
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|% 0,84
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|ISGYO
|2,69
|768.059.204
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3875
|7,3934
|% -0,39
|
|Euro
|9,0896
|9,1005
|% 0,08
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|Sterlin
|10,0421
|10,0925
|% 0,07
|
|Frank
|8,3791
|8,4296
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,65
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|Altın Gr.
|463
|463
|-0,80
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|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
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|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
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|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
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|Çeyrek
|743
|760
|9,21
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|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,16
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|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,02
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