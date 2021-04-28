***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.04.2021 16:46
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.04.2021 tarihli açıklamamız . Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 3-4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931802
BIST
16:381.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.395
En Düşük
1.380
16:388,2042
En Yüksek
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|: -0,01%
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|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
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8,2452
En Düşük
8,1552
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|Önceki Kapanış
|: 469,08
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470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:36
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.778.371
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.598
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.840
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,82
|74.465.861
|% -9,23
|
|PENGD
|3,59
|50.429.002
|% -8,42
|
|EREGL
|19,11
|869.960.567
|% -1,75
|
|KRDMD
|7,13
|659.409.368
|% 0,28
|
|GARAN
|7,13
|619.983.085
|% 0,14
|
|PETKM
|6,44
|543.613.247
|% -1,23
|
|THYAO
|12,04
|533.692.733
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,09
|276.335.128
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,13
|659.409.368
|% 0,28
|
|GWIND
|4,89
|453.615.039
|% -6,86
|
|GARAN
|7,13
|619.983.085
|% 0,14
|
|PETKM
|6,44
|543.613.247
|% -1,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2006
|8,2058
|% 0,01
|
|Euro
|9,8992
|9,9096
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,3443
|11,4012
|% -0,37
|
|Frank
|8,9223
|8,9761
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1790
|2,1900
|% -0,18
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,89
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|0,58
|