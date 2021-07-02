***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 10:48
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.06.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 350 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 5-6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945656
BIST
10:501.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.377
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.380
En Düşük
1.373
10:508,6917
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
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497,18
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:50
|VAKFN
|10,70
|15.972.251
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.023.342
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.287.088
|% 9,82
|
|SAYAS
|28,64
|14.571.285
|% 8,48
|
|ARCLK
|32,28
|307.032.341
|% 8,18
|
|KUTPO
|46,68
|53.936.209
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|OZBAL
|13,20
|12.203.800
|% -6,71
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|GEDIK
|8,36
|23.827.300
|% -4,13
|
|KCHOL
|19,64
|333.487.728
|% 5,99
|
|ARCLK
|32,28
|307.032.341
|% 8,18
|
|THYAO
|13,72
|290.055.975
|% -0,22
|
|GARAN
|8,39
|142.696.833
|% -0,71
|
|BERA
|13,11
|116.190.433
|% -0,76
|
|PEKGY
|1,09
|49.770.938
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,19
|66.223.098
|% 0,00
|
|THYAO
|13,72
|290.055.975
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,89
|39.190.343
|% 0,00
|
|KCHOL
|19,64
|333.487.728
|% 5,99
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6899
|8,6917
|% 0,48
|
|Euro
|10,2766
|10,2798
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9276
|11,9874
|% 0,50
|
|Frank
|9,3414
|9,3977
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% 0,54
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,23
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