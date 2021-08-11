***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
11.08.2021 10:37
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.08.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 16-17-18 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957173
BIST
12:331.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,29
|Açılış
|: 1.439
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|Önceki Kapanış
|: 1.437
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En Düşük
1.429
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|Açılış
|: 481,43
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
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481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:33
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|VKING
|6,19
|8.357.092
|% 8,22
|
|SELGD
|6,66
|17.223.905
|% 7,94
|
|IDGYO
|3,63
|305.700
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|RODRG
|16,60
|7.506.590
|% -6,95
|
|KTSKR
|39,94
|47.720.398
|% -6,81
|
|KRDMD
|8,14
|920.153.224
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|685.050.258
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|533.991.352
|% 0,24
|
|EREGL
|19,84
|518.716.555
|% 0,66
|
|GENIL
|16,46
|502.920.872
|% 4,64
|
|KRDMD
|8,14
|920.153.224
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|685.050.258
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.521.575
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|121.713.106
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|533.991.352
|% 0,24
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6397
|% 0,48
|
|Euro
|10,1244
|10,1309
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% 0,38
|
|Frank
|9,3117
|9,3678
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% 0,55
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|4,92
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.246
|28,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|27,28
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,20
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|-0,07
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