***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.01.2022 16:53
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.01.2022 tarihli açıklamalarımız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ile 700 milyon Türk Lirası nominal değerli 298 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989022
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2246
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6458
En Düşük
13,2821
18:0515,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3250
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4768
En Düşük
15,0100
18:05799,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 16,68
|Açılış
|: 799,20
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|397.452.053
|% 9,97
|
|OTTO
|39,68
|1.421.290
|% 8,71
|
|SEYKM
|10,79
|107.622.664
|% 8,55
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|RALYH
|12,01
|42.795.096
|% -6,03
|
|MARKA
|4,25
|4.911.739
|% -5,56
|
|PENTA
|395,70
|20.718.402
|% -5,24
|
|BASGZ
|13,57
|397.452.053
|% 9,97
|
|SOKM
|13,76
|124.394.985
|% 2,84
|
|ESEN
|32,60
|111.325.512
|% -1,51
|
|YEOTK
|56,00
|92.511.654
|% 1,45
|
|KONTR
|71,30
|82.968.700
|% 2,96
|
|DGNMO
|2,11
|22.057.756
|% 1,93
|
|PSGYO
|15,04
|80.441.039
|% 5,84
|
|PCILT
|11,99
|9.701.988
|% -0,17
|
|OTTO
|39,68
|1.421.290
|% 8,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6141
|13,6321
|% 1,68
|
|Euro
|15,4262
|15,4768
|% 2,14
|
|Sterlin
|18,4157
|18,5080
|% 1,86
|
|Frank
|14,8210
|14,9103
|% 1,72
|
|Riyal
|3,6178
|3,6359
|% 1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|8,37
|
|Altın Gr.
|798
|798
|15,38
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,12
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,16
|
|B. Petrol
|81,24
|81,24
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198