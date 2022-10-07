***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
07.10.2022 10:27
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.10.2022 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 102 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 10-11-12 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068695
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:17
|BAGFS
|31,90
|227.267.477
|% 10,00
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|ORGE
|16,87
|47.167.765
|% 9,97
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|CEMTS
|38,20
|204.926.418
|% 9,96
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|HEKTS
|69,20
|1.362.392.142
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|28.260.616
|% 9,92
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|INFO
|8,69
|124.139.224
|% -9,95
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|KIMMR
|8,00
|2.730.464
|% -9,91
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|BALAT
|10,06
|172.430
|% -8,13
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|EKIZ
|12,42
|1.718.019
|% -7,38
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|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
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|THYAO
|84,35
|2.839.818.890
|% -0,41
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|SASA
|87,80
|2.587.439.854
|% 3,05
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|ASELS
|32,10
|1.693.989.394
|% 2,10
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|HEKTS
|69,20
|1.362.392.142
|% 9,93
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|SISE
|29,34
|1.101.660.415
|% -0,41
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|EKGYO
|4,31
|805.233.492
|% 0,23
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|ODAS
|7,50
|693.363.231
|% 3,16
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|YKBNK
|8,10
|686.068.303
|% -0,49
|
|AKBNK
|12,80
|847.351.375
|% -0,78
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|KRDMD
|12,79
|803.478.003
|% 0,79
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|13:17
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5802
|18,5883
|% 0,02
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|Euro
|18,2049
|18,2095
|% 0,12
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|Sterlin
|20,7621
|20,8662
|% 0,46
|
|Frank
|18,6817
|18,7943
|% 0,01
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|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,03
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|13:17
|Alış
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|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,51
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|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,21
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|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
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|Tam
|6.856
|6.912
|-19,00
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|Yarım
|3.341
|3.379
|-9,00
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|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,01
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|Gümüş Gr.
|12,38
|12,39
|0,04
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|B. Petrol
|95,19
|95,19
|0,77
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