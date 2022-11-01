***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.11.2022 14:48
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.10.2022 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 74 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 7-8-9 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075880
BIST
14:534.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 92,37
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:5318,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,6800
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|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6707
En Düşük
18,5879
14:5318,5223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1187
|Açılış
|: 18,5400
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|Önceki Kapanış
|: 18,4500
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18,5502
En Düşük
18,3744
14:53989,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,10
|Açılış
|: 989,96
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|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:53
|VAKKO
|33,88
|5.562.283
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|57.816.069
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.385.211
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.190.127
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,84
|95.120.206
|% -8,75
|
|PNSUT
|46,76
|70.540.856
|% -8,13
|
|VERTU
|32,92
|140.137.339
|% -8,04
|
|KRTEK
|25,20
|80.985.879
|% -7,89
|
|USAK
|3,92
|78.552.534
|% -7,33
|
|THYAO
|102,80
|3.963.285.443
|% 1,48
|
|SASA
|128,70
|3.277.357.537
|% 7,07
|
|SISE
|33,56
|2.359.754.351
|% 1,02
|
|ASELS
|33,68
|2.282.339.328
|% 4,53
|
|EKGYO
|4,53
|1.980.070.760
|% 2,72
|
|EKGYO
|4,53
|1.980.070.760
|% 2,72
|
|YKBNK
|9,46
|1.682.597.827
|% 2,71
|
|ISCTR
|9,50
|1.417.019.635
|% 1,93
|
|DOHOL
|6,14
|778.708.954
|% 3,02
|
|AKBNK
|15,02
|1.908.855.861
|% 2,74
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6301
|% 0,13
|
|Euro
|18,5099
|18,5223
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4253
|21,5327
|% 0,78
|
|Frank
|18,6661
|18,7786
|% 0,95
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% 0,12
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|19,61
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,21
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|53,00
|
|Tam
|6.650
|6.706
|55,00
|
|Yarım
|3.240
|3.276
|27,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.637
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|1,31
|