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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

20.01.2023 18:05
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK T


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 16.01.2023 tarihli açıklamamız.     Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 158 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.                  İlgili talep toplama işlemi 23-24-25 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103500


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EYGYO 20,06 460.722.993 % 9,98  
PKART 28,64 37.385.251 % 9,98  
SDTTR 110,20 337.597.742 % 9,98  
RODRG 43,22 32.489.542 % 9,97  
SOKE 14,57 27.353.354 % 9,96  
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Dolar 18,7998 18,8013 % 0,07  
Euro 20,3750 20,3837 % 0,19  
Sterlin 23,1810 23,2972 % -0,12  
Frank 20,3090 20,4314 % -0,65  
Riyal 4,9934 5,0184 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 -7,21  
Altın Gr. 1.164 1.164 -3,90  
Cumhuriyet 7.843 7.962 37,00  
Tam 7.891 7.949 -39,00  
Yarım 3.854 3.890 -19,00  
Çeyrek 1.927 1.945 -9,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,00  
Gümüş Gr. 14,39 14,41 -0,03  
B. Petrol 86,29 86,29 0,13  
Seans Raporu 18:05
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