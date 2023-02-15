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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

15.02.2023 10:21
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK T


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 10.02.2023 tarihli açıklamamız.     Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.                  İlgili talep toplama işlemi 20-21-22 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113422


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KRDMD 17,49 382.013.160 % 10,00  
TCELL 36,74 448.051.170 % 10,00  
MRSHL 494,00 21.200.630 % 10,00  
IZMDC 4,95 38.454.066 % 10,00  
KONYA 3.260,90 12.580.552 % 10,00  
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Dolar 18,8460 18,8491 % 0,08  
Euro 20,2114 20,2188 % -0,08  
Sterlin 22,7331 22,8471 % -0,57  
Frank 20,3278 20,4502 % -0,14  
Riyal 5,0094 5,0345 % 0,10  
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11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 -20,45  
Altın Gr. 1.113 1.113 -10,50  
Cumhuriyet 7.633 7.748 42,00  
Tam 7.561 7.624 -94,00  
Yarım 3.694 3.731 -45,00  
Çeyrek 1.847 1.865 -23,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,54 -0,36  
Gümüş Gr. 13,07 13,09 -0,16  
B. Petrol 84,53 84,53 -1,05  
Seans Raporu 11:49
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