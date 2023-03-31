***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
31.03.2023 12:12
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.03.2023 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 200 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 3-4-5 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130126
BIST
13:034.838
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -58,24
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0319,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0320,9209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:031.220,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.220,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler13:01
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.524.034
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.847.845
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.130.408
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.429.274
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,90
|788.667.014
|% -9,87
|
|GOKNR
|20,14
|875.443.878
|% -8,62
|
|MNDRS
|9,23
|68.124.896
|% -8,52
|
|IHAAS
|150,80
|18.817.381
|% -8,33
|
|TUPRS
|541,10
|1.307.479.346
|% 0,39
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|KOZAL
|21,26
|1.005.064.138
|% 1,53
|
|EREGL
|35,84
|996.246.807
|% -0,22
|
|ASELS
|53,25
|984.420.180
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|330.427.174
|% 3,85
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|ISCTR
|13,15
|764.450.822
|% -2,74
|
|YKBNK
|9,66
|514.476.871
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,26
|327.279.552
|% -2,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1806
|19,1954
|% 0,15
|
|Euro
|20,8960
|20,9153
|% -0,11
|
|Sterlin
|23,6616
|23,7803
|% -0,07
|
|Frank
|20,8353
|20,9608
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0960
|5,1215
|% 0,08
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.233
|8.314
|-4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|-0,18
|