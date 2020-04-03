***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
03.04.2020 10:48
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019 ve 02.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019 ve 02.01.2020 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 02.01.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834511
BIST
11:4289.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -265,57
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:426,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7114
En Düşük
6,6075
11:427,2461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2672
En Düşük
7,1664
11:42346,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,98
|Açılış
|: 346,81
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.322.396
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.714.204
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.257.268
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,86
|112.055.268
|% -7,44
|
|PETKM
|3,38
|261.124.330
|% -2,31
|
|TUPRS
|85,55
|253.801.461
|% 3,51
|
|ASELS
|23,34
|228.279.574
|% 0,86
|
|GARAN
|7,49
|190.068.141
|% -1,45
|
|ARCLK
|14,02
|157.867.622
|% 5,02
|
|PETKM
|3,38
|261.124.330
|% -2,31
|
|GSRAY
|2,05
|133.211.337
|% -6,82
|
|IHLGM
|0,99
|57.404.698
|% -1,00
|
|KARSN
|1,32
|61.242.706
|% 1,54
|
|YKBNK
|1,82
|80.639.635
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2228
|8,2641
|% 0,58
|
|Frank
|6,8270
|6,8681
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7744
|1,7833
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,77
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,38
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|31,14
|31,14
|1,20
|