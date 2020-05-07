***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
07.05.2020 11:50
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019, 02.01.2020 ve 03.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019, 02.01.2020 ve 03.04.2020 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 02.01.2020 ve 03.04.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843286
BIST
11:4498.919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 347,53
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:447,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:447,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0501
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:44393,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,26
|Açılış
|: 393,39
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.838.966
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|DEVA
|13,71
|9.665.090
|% -6,42
|
|GEDIK
|21,42
|6.021.703
|% -6,30
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|KRDMD
|2,66
|608.178.518
|% 7,26
|
|THYAO
|10,66
|296.071.153
|% 0,95
|
|GARAN
|8,05
|295.491.865
|% -0,25
|
|GUSGR
|3,19
|240.205.983
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|224.838.655
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,66
|608.178.518
|% 7,26
|
|GUSGR
|3,19
|240.205.983
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|149.238.915
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|224.838.655
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,95
|105.692.806
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9114
|8,9561
|% 0,59
|
|Frank
|7,3799
|7,4243
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9187
|1,9283
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,59
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,80
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,30
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|0,08
|
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