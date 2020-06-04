***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
04.06.2020 14:50
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019, 02.01.2020, 03.04.2020 ve 07.05.2020 tarihli açıkl
15:44109.315
En Yüksek
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373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|3,63
|58.739.651
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.284.706
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|EGGUB
|83,30
|37.317.097
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,16
|41.487.999
|% -10,00
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|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
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|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
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|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
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|RTALB
|17,03
|17.785.496
|% -9,99
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|THYAO
|12,66
|1.091.205.120
|% 1,04
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|ASELS
|31,94
|933.138.154
|% 0,57
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|GARAN
|8,17
|658.778.828
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
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|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
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|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,38
|198.975.692
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.607.727
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,93
|369.729.772
|% 3,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4533
|8,4957
|% 0,06
|
|Frank
|7,0244
|7,0667
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% 0,41
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.716
|1.716
|16,94
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|Altın Gr.
|372
|373
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.450
|23,90
|
|Tam
|2.492
|2.522
|24,60
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|12,00
|
|Çeyrek
|608
|615
|6,00
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|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,14
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|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,43
|39,43
|-0,36
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