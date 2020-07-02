***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
02.07.2020 11:39
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019, 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020 ve 04.06.2020 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020 ve 04.06.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854003
BIST
11:34116.610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 1.294,83
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:346,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:347,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0470
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7528
En Düşük
7,6956
11:34390,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 390,53
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|76.531.023
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.370
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|52.222.657
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.514.808
|% 9,92
|
|CMBTN
|72,75
|15.449.284
|% 9,89
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,20
|1.802.486
|% -4,06
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,40
|522.799.128
|% 1,20
|
|KRDMD
|3,26
|377.075.150
|% 0,93
|
|ASELS
|33,08
|271.875.355
|% 0,98
|
|THYAO
|12,32
|268.422.753
|% 0,16
|
|SISE
|5,76
|245.958.452
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,26
|377.075.150
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,05
|188.082.458
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,75
|148.376.279
|% 2,34
|
|TSKB
|1,32
|93.470.332
|% 3,13
|
|GARAN
|8,40
|522.799.128
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5554
|8,5983
|% 0,45
|
|Frank
|7,2380
|7,2816
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|1,14
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.550
|2,80
|
|Tam
|2.604
|2.616
|2,80
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,30
|
|Çeyrek
|632
|641
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,60
|
Seans Raporu
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