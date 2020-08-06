***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
06.08.2020 11:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019, 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020 ve 02.07.2020 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020 ve 02.07.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865608
BIST
17:051.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,91%
|| -42,70
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:057,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 0,2537
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:058,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,2939
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:05485,48
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 23,70
|Açılış
|: 485,48
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
485,74
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.976.800
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.184.616
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.029.085
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.464.296
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|57.165.963
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.878.999
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.205.916
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|35.790.006
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.177.913.997
|% -7,18
|
|GARAN
|6,54
|1.303.145.434
|% -3,54
|
|SISE
|5,91
|1.025.244.862
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,76
|1.024.832.456
|% -5,18
|
|ASELS
|15,74
|936.442.731
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,94
|2.187.438.101
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|568.702.270
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|460.373.667
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,77
|1.028.766.739
|% -4,98
|
|GARAN
|6,55
|1.308.158.026
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5523
|9,6002
|% 3,68
|
|Frank
|7,9653
|8,0133
|% 3,10
|
|Riyal
|1,9347
|1,9444
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.064
|2.064
|25,98
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,31
|1,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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