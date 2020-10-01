***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
01.10.2020 12:19
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019, 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020, 02.07.2020, 06.08.2020 ve 18.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019, 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020, 02.07.2020, 06.08.2020 ve 18.09.2020 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 02.01.2020, 03.04.2020, 07,05.2020, 04.06.2020, 02.07.2020, 06.08.2020 ve 18.09.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877742
BIST
12:571.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:577,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7440
En Düşük
7,6335
12:579,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0498
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1060
En Düşük
8,9695
12:57472,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,30
|Açılış
|: 472,32
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,38
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:57
|MERKO
|13,20
|113.733.025
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.249.100
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|104.063.016
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|126.700.728
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.632.850
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.442.979.714
|% -2,05
|
|AVOD
|7,33
|451.239.761
|% 7,16
|
|TURSG
|5,93
|436.859.488
|% 4,40
|
|PENGD
|4,88
|401.789.850
|% 2,52
|
|THYAO
|10,64
|397.803.972
|% 1,33
|
|SISE
|7,17
|1.442.979.714
|% -2,05
|
|PENGD
|4,88
|401.789.850
|% 2,52
|
|KRDMD
|3,36
|289.034.416
|% -0,88
|
|TURSG
|5,93
|436.859.488
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,14
|156.212.032
|% 0,47
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7363
|7,7417
|% 0,26
|
|Euro
|9,0871
|9,1060
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,9050
|9,9547
|% -0,21
|
|Frank
|8,3988
|8,4494
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0559
|2,0662
|% 0,41
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,02
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|5,03
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,44
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,35
|