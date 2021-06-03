***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
03.06.2021 12:14
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021 ve 28.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021 ve 28.04.2021 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021 ve 28.04.2021 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939824
BIST
12:401.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:408,6349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0422
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:4010,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0464
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5456
En Düşük
10,4950
12:40525,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,74
|Açılış
|: 525,51
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:40
|KATMR
|3,63
|45.431.598
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.256.819
|% 9,87
|
|MZHLD
|42,00
|3.443.610
|% 8,86
|
|EPLAS
|29,96
|9.007.326
|% 8,55
|
|GOLTS
|48,32
|25.976.604
|% 8,00
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,13
|37.035.354
|% -4,13
|
|THYAO
|13,93
|1.197.425.162
|% 2,05
|
|GARAN
|8,08
|608.617.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,94
|416.058.233
|% 1,66
|
|SISE
|7,97
|333.337.270
|% 2,05
|
|SASA
|34,34
|274.675.117
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,20
|247.398.294
|% -0,45
|
|THYAO
|13,93
|1.197.425.162
|% 2,05
|
|GARAN
|8,08
|608.617.046
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,62
|38.769.568
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,95
|110.921.861
|% 1,04
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6324
|8,6349
|% 0,49
|
|Euro
|10,5379
|10,5444
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,2035
|12,2647
|% 0,52
|
|Frank
|9,5533
|9,6108
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2948
|2,3063
|% 0,46
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-15,38
|
|Altın Gr.
|525
|526
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,57
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,63
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,32
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,86
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|0,07
|