***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
02.07.2021 10:47
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021 ve 03.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021 ve 03.06.2021 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021 ve 03.06.2021 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945655
BIST
10:491.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.377
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.380
En Düşük
1.373
10:498,6917
En Yüksek
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|: 0,48%
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|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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En Düşük
8,6441
10:4910,2806
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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10,3054
En Düşük
10,2510
10:49497,06
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
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497,18
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:49
|VAKFN
|10,70
|16.284.477
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.050.216
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.288.231
|% 9,82
|
|SAYAS
|28,70
|15.212.474
|% 8,71
|
|EUKYO
|6,50
|3.575.156
|% 8,33
|
|KUTPO
|46,68
|55.834.704
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|OZBAL
|13,13
|12.487.591
|% -7,21
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|GEDIK
|8,31
|24.345.833
|% -4,70
|
|KCHOL
|19,63
|343.250.749
|% 5,94
|
|ARCLK
|32,24
|314.121.230
|% 8,04
|
|THYAO
|13,71
|291.157.875
|% -0,29
|
|GARAN
|8,39
|155.585.918
|% -0,71
|
|BERA
|13,11
|116.190.433
|% -0,76
|
|PEKGY
|1,09
|50.850.184
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,19
|66.316.192
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|51.527.565
|% -0,53
|
|THYAO
|13,71
|291.157.875
|% -0,29
|
|GARAN
|8,39
|155.585.918
|% -0,71
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6896
|8,6917
|% 0,48
|
|Euro
|10,2749
|10,2806
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9230
|11,9828
|% 0,46
|
|Frank
|9,3398
|9,3961
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% 0,53
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,29
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,04
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,17
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