***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
29.09.2021 14:35
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021, 02.07.2021, 11.08.2021 ve 01.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021, 02.07.2021, 11.08.2021 ve 01.09.2021 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021, 02.07.2021, 11.08.2021 ve 01.09.2021 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965704
BIST
16:561.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,74
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:568,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:5610,3251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0525
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:56495,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,29
|Açılış
|: 495,61
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DOBUR
|22,90
|1.683.592
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.893.688
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.507.532
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|GARFA
|12,87
|7.551.683
|% -10,00
|
|KTSKR
|41,04
|167.401.810
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.434.140
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|325.375.819
|% -9,97
|
|GEDIK
|7,39
|52.395.896
|% -8,54
|
|GARAN
|9,04
|1.254.918.054
|% 2,26
|
|THYAO
|13,82
|1.017.039.594
|% 0,29
|
|KOZAL
|96,25
|454.314.803
|% 2,01
|
|TUPRS
|111,80
|433.595.583
|% -0,97
|
|SISE
|8,09
|425.167.167
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,37
|374.210.357
|% 1,28
|
|GARAN
|9,04
|1.254.918.054
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,22
|408.314.706
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|135.652.166
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.017.039.594
|% 0,29
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8706
|8,8730
|% 0,03
|
|Euro
|10,3185
|10,3251
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,8973
|11,9569
|% -0,57
|
|Frank
|9,4964
|9,5536
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3572
|2,3690
|% 0,03
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|3,58
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|3,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|7,07
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|3,42
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|77,76
|77,76
|-0,59
|
Seans Raporu
16:56
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 23 artarak (% 0.60 ) 1, 221
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17:05
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