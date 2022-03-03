***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
03.03.2022 10:09
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021 ve 05.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.12.2021 ve 05.01.2022 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı 14 Aralık 2021 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2022 tarihindeki açıklamamız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006743
BIST
10:182.019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 33,27
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.022
En Düşük
2.009
10:1814,1452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0554
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1452
En Düşük
13,9691
10:1815,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0805
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7897
En Düşük
15,5464
10:18875,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,92
|Açılış
|: 875,46
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
877,06
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler10:18
|PKENT
|368,90
|3.356.221
|% 8,50
|
|ISGYO
|7,13
|55.634.840
|% 7,22
|
|KLNMA
|13,88
|742.676
|% 6,85
|
|DYOBY
|8,66
|2.462.562
|% 6,52
|
|KARTN
|49,46
|8.684.638
|% 6,32
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|1.973.022
|% -7,17
|
|AKFGY
|3,42
|9.520.899
|% -5,26
|
|KRVGD
|10,07
|338.901
|% -4,73
|
|DIRIT
|3,49
|15.045
|% -2,79
|
|THYAO
|26,36
|465.606.103
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,17
|453.535.918
|% 2,41
|
|EREGL
|35,52
|336.364.080
|% 3,02
|
|ASELS
|23,58
|223.819.173
|% 2,70
|
|SASA
|49,02
|181.577.155
|% 3,77
|
|KRDMD
|13,17
|453.535.918
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,70
|88.532.123
|% 1,37
|
|THYAO
|26,36
|465.606.103
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,02
|25.791.615
|% 1,51
|
|PETKM
|7,76
|96.632.203
|% 1,57
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1364
|14,1452
|% 0,39
|
|Euro
|15,7188
|15,7897
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,8758
|18,9704
|% 0,29
|
|Frank
|15,2954
|15,3876
|% 0,32
|
|Riyal
|3,7525
|3,7713
|% 0,22
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|0,35
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,94
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,01
|