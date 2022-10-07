***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
07.10.2022 10:26
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022, 29.06.2022.10.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022, 29.06.2022 ve 10.08.2022 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı 14 Aralık 2021 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022, 29.06.2022 ve 10.08.2022 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068694
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0273
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.019,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.020,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5794
|18,6015
|% 0,09
|
|Euro
|18,1522
|18,1604
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,6071
|20,7105
|% -0,29
|
|Frank
|18,6742
|18,7867
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,51
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.826
|6.895
|-36,00
|
|Yarım
|3.326
|3.371
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,26
|
|B. Petrol
|98,08
|98,08
|3,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
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KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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