Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme

20.01.2023 18:05
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgeler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 25.11.2022 tarihli açıklamamız. 
İlgide kayıtlı 25 Kasım 2022 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.  Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103499


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:595.488
Değişim :  1,21% |  65,37
Açılış :  5.444  
Önceki Kapanış :  5.422  
En Yüksek
5.508 En Düşük
5.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EYGYO 20,06 460.042.036 % 9,98  
SDTTR 110,20 336.724.187 % 9,98  
PKART 28,64 37.382.100 % 9,98  
ONCSM 60,15 4.088.696 % 9,96  
SOKE 14,57 27.336.147 % 9,96  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Dolar 18,7984 18,8096 % 0,11  
Euro 20,3619 20,3715 % 0,13  
Sterlin 23,1742 23,2904 % -0,15  
Frank 20,3049 20,4272 % -0,67  
Riyal 4,9936 5,0187 % 0,12  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 -8,62  
Altın Gr. 1.162 1.162 -5,99  
Cumhuriyet 7.843 7.962 37,00  
Tam 7.882 7.936 -52,00  
Yarım 3.850 3.883 -26,00  
Çeyrek 1.925 1.942 -12,00  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 -0,09  
Gümüş Gr. 14,38 14,39 -0,04  
B. Petrol 86,39 86,39 0,23  
Seans Raporu 17:57
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru