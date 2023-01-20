***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
20.01.2023 18:05
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.11.2022 tarihli açıklamamız.
İlgide kayıtlı 25 Kasım 2022 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103499
BIST
17:595.488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 65,37
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:5918,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:5920,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0270
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:591.163,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.164,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler17:57
|EYGYO
|20,06
|460.042.036
|% 9,98
|
|SDTTR
|110,20
|336.724.187
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.382.100
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|4.088.696
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|27.336.147
|% 9,96
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,80
|776.648.634
|% -5,69
|
|KNFRT
|17,09
|38.070.936
|% -5,58
|
|ELITE
|41,50
|121.495.873
|% -5,51
|
|SANEL
|18,95
|20.195.207
|% -4,73
|
|THYAO
|153,00
|8.215.870.483
|% -1,03
|
|EREGL
|41,02
|6.974.935.730
|% 1,64
|
|PETKM
|18,51
|5.164.089.848
|% 2,55
|
|AKBNK
|18,74
|5.051.905.555
|% 6,54
|
|YKBNK
|10,18
|4.865.394.393
|% 4,95
|
|EKGYO
|8,57
|4.211.965.231
|% 1,66
|
|YKBNK
|10,18
|4.865.394.393
|% 4,95
|
|SKBNK
|2,97
|909.194.806
|% 4,21
|
|PETKM
|18,51
|5.164.089.848
|% 2,55
|
|AKBNK
|18,74
|5.051.905.555
|% 6,54
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7984
|18,8096
|% 0,11
|
|Euro
|20,3619
|20,3715
|% 0,13
|
|Sterlin
|23,1742
|23,2904
|% -0,15
|
|Frank
|20,3049
|20,4272
|% -0,67
|
|Riyal
|4,9936
|5,0187
|% 0,12
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,62
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.882
|7.936
|-52,00
|
|Yarım
|3.850
|3.883
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|0,23
|