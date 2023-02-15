***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
15.02.2023 10:21
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022 ve 20.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.11.2022 ve 20.01.2023 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı 25 Kasım 2022 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 20.01.2023 tarihindeki açıklamamız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113421
BIST
11:494.939
En Yüksek
|Değişim
|: 9,63%
|| 433,77
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:4918,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:4920,2188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0170
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:491.112,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,24
|Açılış
|: 1.112,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KRDMD
|17,49
|382.013.160
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|448.051.170
|% 10,00
|
|MRSHL
|494,00
|21.200.630
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.454.066
|% 10,00
|
|KONYA
|3.260,90
|12.580.552
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|YBTAS
|83.963,40
|251.890
|% -4,37
|
|THYAO
|139,90
|2.720.317.293
|% 9,98
|
|EREGL
|41,32
|1.209.244.362
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,60
|1.170.122.468
|% 9,79
|
|SISE
|42,70
|1.021.997.883
|% 9,99
|
|FROTO
|539,00
|700.963.449
|% 9,87
|
|YKBNK
|8,92
|620.105.035
|% 9,72
|
|EKGYO
|7,20
|407.710.066
|% 9,92
|
|SKBNK
|2,56
|122.210.905
|% 9,40
|
|ALBRK
|3,44
|157.436.396
|% 8,86
|
|PETKM
|15,49
|620.780.733
|% 9,94
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8460
|18,8491
|% 0,08
|
|Euro
|20,2114
|20,2188
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7331
|22,8471
|% -0,57
|
|Frank
|20,3278
|20,4502
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0094
|5,0345
|% 0,10
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,45
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,50
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.561
|7.624
|-94,00
|
|Yarım
|3.694
|3.731
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.865
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-1,05
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Seans Raporu
11:49
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