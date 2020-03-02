***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 0,0000000 0 0 0,0000000 0ISKUR, TRAISKUR91N3 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 0 0B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 0 0C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 0 0Ek AçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2019 yılına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği'ne, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesi gerekliliğinden hareketle, kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmaması gerektiği yönündeki değerlendirmesini iletmiştir. Söz konusu değerlendirme çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarihli kararı uyarınca, kârın Esas Sözleşmemizin 58. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedek akçeye aktarılması hususu ekte yer aldığı şekilde Genel Kurulun onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.500.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.372.235.211,01Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde A ve B grubu payların kâr dağıtımında imtiyazları bulunmaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.878.325.047,874. Vergiler ( - ) 806.864.241,295. Net Dönem Kârı 6.071.460.806,586. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 301.253.336,288. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.770.207.470,3Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.770.207.470,39. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.770.207.470,311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 46.394.08119. Olağanüstü Yedek 5.273.813.389,320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.873.907,35Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823729BIST