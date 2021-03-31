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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 22:09



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 02.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 Peşin 0,2792500 27,925 15 0,2373625 23,73625
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 Peşin 0,1696234 16,96234 15 0,1441798 14,41798
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Peşin 0,1513527 15,13527 15 0,1286497 12,86497
ISKUR, TRAISKUR91N3 Peşin 1,5179902 151,79902 15 1,2902916 129,02916

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 02.04.2021 02.04.2021 06.04.2021 05.04.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 0 0
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 0 0
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 0 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 02.03.2021 ve 08.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamızın 31.03.2021 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına 02.04.2021 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.673.488.547,29
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde A ve B grubu payların kâr dağıtımında imtiyazları bulunmaktadır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 8.861.813.576,59
4. Vergiler ( - ) 2.044.634.308,75
5. Net Dönem Kârı 6.817.179.267,84
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 333.255.634,49
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.483.923.633,35
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 6.483.923.633,35
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.483.923.633,35
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 269.998.200
* Nakit 269.998.200
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 5.198,33
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 134.323.785,29
* Çalışanlara 134.323.785,29
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 3.731,22
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 411.084.570,44
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 59.041.548,53
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 152.066.578
19. Olağanüstü Yedek 5.457.400.021,54
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 6.262.305,7

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 237,36 0 0,2373625 23,73625
B Grubu 4.181,21 0 0,1441798 14,41798
C Grubu 578.920.354,87 0 8,93 0,1286497 12,86497
ISKUR 3.171,54 0 1,2902916
TOPLAM 578.927.944,98 0 8,93





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922464


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Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,38  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 62,90 62,90 -1,27  
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