TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5SPK Başvuru Tarihi 31.01.2020Ek Açıklamalarİlgi: 30.01.2020 ve 31.01.2020 tarihli açıklamalarımız.Bankamız kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve Esas Sözleşmemizin ilgili maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdfEK: 2 Amendment to the Articles of Incorporation.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817454BIST