***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.02.2020 17:36
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.01.2020 ve 31.01.2020 tarihli açıklamalarımız.
Bankamız kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve Esas Sözleşmemizin ilgili maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
EK: 2 Amendment to the Articles of Incorporation.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817454
BIST
17:43122.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 59,67
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:435,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:436,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:43301,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,27
|Açılış
|: 301,76
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.765.202
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,52
|82.407.933
|% 13,33
|
|GYHOL
|29,64
|19.385.942
|% 11,01
|
|VESTL
|16,40
|514.836.065
|% 10,96
|
|OLMIP
|4,37
|20.831.625
|% 10,63
|
|DOKTA
|64,05
|22.756.198
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|BURVA
|15,00
|348.639
|% -6,25
|
|DOBUR
|6,74
|4.507.916
|% -6,13
|
|THYAO
|14,73
|2.411.908.327
|% 0,82
|
|ODAS
|2,25
|717.355.878
|% 1,35
|
|SASA
|9,29
|666.257.020
|% -1,80
|
|SISE
|5,57
|654.779.670
|% 1,09
|
|KRDMD
|2,93
|555.181.776
|% 1,03
|
|ODAS
|2,25
|717.355.878
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|273.247.993
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|555.181.776
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,12
|550.843.461
|% 4,00
|
|TEKTU
|1,74
|294.210.822
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7434
|7,7822
|% -0,04
|
|Frank
|6,1236
|6,1605
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,68
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,69
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|-0,58
|