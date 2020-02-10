***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5SPK Başvuru Tarihi 31.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.02.2020Ek Açıklamalarİlgi: 30.01.2020, 31.01.2020 ve 06.02.2020 tarihli açıklamalarımız.Bankamız kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve Esas Sözleşmemizin ilgili maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818186BIST