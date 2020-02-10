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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.02.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.02.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 30.01.2020, 31.01.2020 ve 06.02.2020 tarihli açıklamalarımız.
Bankamız kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve Esas Sözleşmemizin ilgili maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818186


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Tam 2.007 2.057 6,95  
Yarım 970 995 3,37  
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