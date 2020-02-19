***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.02.2020 18:00
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.02.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.01.2020, 31.01.2020, 06.02.2020 ve 10.02.2020 tarihli açıklamalarımız.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Bankamız Esas Sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820127
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0865
En Düşük
6,0483
18:056,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5689
En Düşük
6,5382
18:05313,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,00
|Açılış
|: 313,70
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8450
|7,8844
|% -0,24
|
|Frank
|6,1563
|6,1933
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6164
|1,6245
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|1,18
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|59,08
|59,08
|1,33
|