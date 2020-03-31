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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2020 20:43
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***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
İlgi: 30.01.2020, 31.01.2020, 06.02.2020, 10.02.2020 ve 19.02.2020 tarihli açıklamalarımız.
Bankamızın 2020 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 5. maddesinin tadili, 31.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Bankamız Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.
Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olan Bankamız Esas Sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833685


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