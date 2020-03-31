***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5SPK Başvuru Tarihi 31.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalarİlgi: 30.01.2020, 31.01.2020, 06.02.2020, 10.02.2020 ve 19.02.2020 tarihli açıklamalarımız.Bankamızın 2020 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 5. maddesinin tadili, 31.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Bankamız Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olan Bankamız Esas Sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833685BIST