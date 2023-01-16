***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.01.2023 18:08
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşme'nin 5. maddesinin tadil edilmesi kararı alınmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli onayların alınması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilecek 5. maddesinin eski ve yeni şekli ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Incorporation.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102647
BIST
17:595.200
En Yüksek
|Değişim
|: 4,32%
|| 215,42
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.204
En Düşük
4.981
17:5918,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
17:5920,3442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0067
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
17:591.158,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.158,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GUBRF
|292,70
|1.578.813.189
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|722.201.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.835.752
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.438.488
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|41.277.194
|% 10,00
|
|POLTK
|1.629,80
|104.652.527
|% -5,26
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,60
|26.268.315
|% -4,15
|
|BALAT
|23,90
|532.011
|% -3,24
|
|THYAO
|144,20
|9.483.395.602
|% 7,05
|
|EREGL
|40,94
|5.112.322.254
|% 1,44
|
|KOZAL
|574,50
|4.989.307.330
|% 8,19
|
|TUPRS
|539,00
|4.466.761.548
|% 5,64
|
|KRDMD
|18,93
|4.455.487.237
|% 1,39
|
|EKGYO
|8,17
|4.374.819.066
|% 3,68
|
|ODAS
|8,98
|3.402.097.472
|% -2,81
|
|YKBNK
|9,69
|2.487.000.776
|% 5,21
|
|KRDMD
|18,93
|4.455.487.237
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,25
|3.480.933.777
|% 4,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7885
|18,7926
|% 0,05
|
|Euro
|20,3321
|20,3442
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,8693
|22,9840
|% -0,18
|
|Frank
|20,2161
|20,3379
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-4,93
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.843
|7.906
|96,00
|
|Yarım
|3.822
|3.869
|47,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.934
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,83
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
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17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında