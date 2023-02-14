***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5SPK Başvuru Tarihi 18.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.01.2023Ek Açıklamalarİlgi: 16.01.2023, 18.01.2023 ve 30.01.2023 tarihli açıklamalarımız.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Bankamız Esas Sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113143BIST