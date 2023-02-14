***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2023 17:19
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.01.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.01.2023, 18.01.2023 ve 30.01.2023 tarihli açıklamalarımız.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Bankamız Esas Sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113143
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.123,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.123,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8354
|18,8396
|% 0,00
|
|Euro
|20,2374
|20,2417
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,8831
|22,9979
|% 0,37
|
|Frank
|20,3782
|20,5010
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0075
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.624
|7.703
|23,00
|
|Yarım
|3.725
|3.769
|11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
|