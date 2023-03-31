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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2023 00:06
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
İlgi: 16.01.2023, 18.01.2023, 30.01.2023 ve 14.02.2023 tarihli açıklamalarımız.
Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2027 yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 5. maddesinin tadili, 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Bankamız Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.
Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olan Bankamız Esas Sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf
EK: 2 Amendments to the Articles of Incorporation.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129993


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