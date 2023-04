***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5SPK Başvuru Tarihi 18.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 07.04.2023Ek Açıklamalarİlgi: 16.01.2023, 18.01.2023, 30.01.2023, 14.02.2023 ve 31.03.2023 tarihli açıklamalarımız.30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Bankamız Olağan Genel Kurulu kararlarının 07.04.2023 tarihinde tescil edilmesi ile birlikte, Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2027 yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 5. maddesinin tadili gerçekleştirilmiştir.Bankamız Esas Sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdfEK: 2 Amendments to the Articles of Incorporation.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134111BIST