***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 12:50
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu B3'ten Caa1'e düşürmüştür. İlgili notun görünümü Negatif olarak belirlenmiştir.
Bankamıza Moody's firması tarafından verilen derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu / Görünümü: Caa1 / Negatif
Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu / Görünümü: B3 / Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para / Türk Parası Mevduat Notu: Not-Prime
Teminatsız Borçlanma Notu / Görünümü: B3 / Negatif
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875269
BIST
14:071.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:077,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:078,8940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:07473,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,50
|Açılış
|: 473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:05
|VAKFN
|4,00
|13.257.035
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.054.506
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|5.520.141
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,10
|30.709.023
|% -9,36
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|NUGYO
|9,84
|55.851.483
|% -6,02
|
|SASA
|16,93
|527.432.564
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,14
|385.374.268
|% 0,96
|
|SISE
|6,41
|361.500.858
|% 0,94
|
|PETKM
|4,37
|355.568.810
|% -0,68
|
|AVOD
|3,91
|224.148.030
|% 6,25
|
|IHLAS
|1,09
|159.995.143
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,14
|385.374.268
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,81
|154.401.785
|% 0,00
|
|PETKM
|4,37
|355.568.810
|% -0,68
|
|ADESE
|2,19
|151.317.597
|% 3,30
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4893
|7,4916
|% 0,02
|
|Euro
|8,8895
|8,8977
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6835
|9,7321
|% 0,58
|
|Frank
|8,2355
|8,2851
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9907
|2,0007
|% -0,04
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|11,46
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,42
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,43
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|0,79
|