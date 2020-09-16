***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu B3'ten Caa1'e düşürmüştür. İlgili notun görünümü Negatif olarak belirlenmiştir.Bankamıza Moody's firması tarafından verilen derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu / Görünümü: Caa1 / NegatifUzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu / Görünümü: B3 / NegatifKısa Vadeli Yabancı Para / Türk Parası Mevduat Notu: Not-PrimeTeminatsız Borçlanma Notu / Görünümü: B3 / Negatifhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875269BIST