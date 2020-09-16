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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.09.2020 12:50
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu B3'ten Caa1'e düşürmüştür. İlgili notun görünümü Negatif olarak belirlenmiştir.
Bankamıza Moody's firması tarafından verilen derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu / Görünümü: Caa1 / Negatif
Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu / Görünümü: B3 / Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para / Türk Parası Mevduat Notu: Not-Prime
Teminatsız Borçlanma Notu / Görünümü: B3 / Negatif





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875269


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VAKFN 4,00 13.257.035 % 1.155,91  
AKMGY 46,44 10.054.506 % 10,00  
IDEAS 6,60 4.888.893 % 10,00  
YBTAS 12.261,90 719.782 % 10,00  
YONGA 81,40 5.520.141 % 10,00  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.966 11,46  
Altın Gr. 473 473 1,93  
Cumhuriyet 3.136 3.183 20,00  
Tam 3.119 3.197 17,42  
Yarım 1.508 1.546 8,43  
Çeyrek 756 773 4,22  
Gümüş.Ons 27,37 27,40 0,25  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,04  
B. Petrol 41,32 41,32 0,79  
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