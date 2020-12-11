***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 16:30
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu Caa1'den B3'e yükseltmiştir. İlgili notun görünümü Negatif olarak belirlenmiştir. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada bahsi geçen revizyonun, 7 Aralık 2020 tarihinde güncel Moody's Ülke Tavanı Metodolojisinin yayımlanmasını takiben, ülke tavanında meydana gelen değişikliğe istinaden gerçekleştiği belirtilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892822
BIST
16:511.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,05
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.364
En Düşük
1.343
16:517,8674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0229
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8508
16:519,5369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0550
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5247
16:51464,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,42
|Açılış
|: 464,41
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:49
|LINK
|56,65
|84.515.166
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.333.673
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.970.072
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.801.822
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,25
|80.385.687
|% -7,13
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|SISE
|7,16
|2.236.802.124
|% 0,00
|
|GARAN
|9,53
|2.201.461.397
|% 0,32
|
|PETKM
|4,83
|1.416.324.091
|% 2,33
|
|TUPRS
|101,00
|1.319.523.417
|% 3,43
|
|DOHOL
|3,14
|1.214.978.379
|% 2,95
|
|DOHOL
|3,14
|1.214.978.379
|% 2,95
|
|SISE
|7,16
|2.236.802.124
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|538.165.464
|% -2,19
|
|PETKM
|4,83
|1.416.324.091
|% 2,33
|
|ODAS
|3,65
|1.072.112.815
|% -5,93
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8614
|7,8665
|% -0,30
|
|Euro
|9,5259
|9,5383
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,3332
|10,3850
|% -1,25
|
|Frank
|8,8193
|8,8724
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% -0,27
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|4,08
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.139
|-1,00
|
|Tam
|3.071
|3.148
|-4,56
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-2,20
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
|
Seans Raporu
16:49
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 89 artarak (% 0.57 ) 1, 226
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16:58
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