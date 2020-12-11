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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.12.2020 16:30



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu Caa1'den B3'e yükseltmiştir. İlgili notun görünümü Negatif olarak belirlenmiştir. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada bahsi geçen revizyonun, 7 Aralık 2020 tarihinde güncel Moody's Ülke Tavanı Metodolojisinin yayımlanmasını takiben, ülke tavanında meydana gelen değişikliğe istinaden gerçekleştiği belirtilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892822


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