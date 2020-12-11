***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu Caa1'den B3'e yükseltmiştir. İlgili notun görünümü Negatif olarak belirlenmiştir. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada bahsi geçen revizyonun, 7 Aralık 2020 tarihinde güncel Moody's Ülke Tavanı Metodolojisinin yayımlanmasını takiben, ülke tavanında meydana gelen değişikliğe istinaden gerçekleştiği belirtilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892822BIST