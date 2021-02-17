***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarının Görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltirken, ilgili notları B+ olarak teyit etmiştir. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen revizyonun, makroekonomik ortamın daha istikrarlı hale gelmesinin, Türk Bankalarının aktif kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri sınırlandırdığı yönündeki görüşlerini yansıttığı belirtilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910453BIST