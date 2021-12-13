***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 16:35
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken, ilgili notu B+ olarak teyit etmiştir. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunun görünümünün Durağan'dan Negatif'e çevrilmesini takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Fitch Ratings, Banka'nın Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nu B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu A+(tur), görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Kuruluş, ayrıca, Banka Derecelendirme Kriterleri'ndeki güncellemeye istinaden Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı'nın geri çekilmesini müteakip Banka için, Devlet Destek Notu belirlendiğini ve ilgili notun b- seviyesinde olduğunu duyurmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982918
BIST
16:542.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 18,71
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:5414,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,3816
|Açılış
|: 14,8400
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|Önceki Kapanış
|: 14,3800
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14,7995
En Düşük
14,3636
16:5416,6596
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,4470
|Açılış
|: 16,6900
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|Önceki Kapanış
|: 16,2200
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En Düşük
16,1749
16:54841,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 22,26
|Açılış
|: 841,75
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|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:54
|DOGUB
|3,85
|3.332.565
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.177.968
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.060.777
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.538.469
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.741.634
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MERIT
|31,18
|88.838.976
|% -9,15
|
|OYLUM
|7,68
|17.367.749
|% -8,68
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|24,00
|4.205.088.436
|% 6,29
|
|GARAN
|12,14
|3.363.495.247
|% -0,16
|
|KRDMD
|11,80
|2.899.214.895
|% 0,94
|
|SISE
|16,33
|2.456.734.422
|% -1,57
|
|YKBNK
|3,84
|1.836.720.841
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,69
|1.370.377.864
|% 0,00
|
|TSKB
|1,68
|824.409.226
|% -1,18
|
|YKBNK
|3,84
|1.836.720.841
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,23
|444.609.341
|% -2,38
|
|GARAN
|12,14
|3.363.495.247
|% -0,16
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7645
|14,7779
|% 2,65
|
|Euro
|16,6405
|16,6596
|% 2,76
|
|Sterlin
|19,5421
|19,6401
|% 2,98
|
|Frank
|15,9287
|16,0246
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% 2,73
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,79
|
|Altın Gr.
|840
|840
|20,11
|
|Cumhuriyet
|5.569
|5.653
|161,00
|
|Tam
|5.543
|5.687
|164,50
|
|Yarım
|2.679
|2.751
|79,58
|
|Çeyrek
|1.344
|1.376
|39,79
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,22
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|-0,62
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