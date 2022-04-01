***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın B olan Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu teyit etmiş ve notun görünümünü Negatif olarak belirlemiştir. Kuruluş, ayrıca, Banka'nın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu Negatif İzlemeden çıkararak, notu B+ seviyesinde teyit etmiş ve notun görünümünü Negatif olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015052BIST