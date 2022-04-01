***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.04.2022 16:01
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın B olan Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu teyit etmiş ve notun görünümünü Negatif olarak belirlemiştir. Kuruluş, ayrıca, Banka'nın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu Negatif İzlemeden çıkararak, notu B+ seviyesinde teyit etmiş ve notun görünümünü Negatif olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015052
BIST
17:022.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 20,89
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:0214,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0227
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:0216,2406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
17:02911,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,17
|Açılış
|: 912,00
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ULUSE
|124,60
|4.333.214
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.325.024
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,77
|508.876.587
|% 7,71
|
|KARSN
|5,90
|1.265.507.810
|% 7,27
|
|YKSLN
|7,70
|129.179.625
|% 6,65
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|345,00
|82.174.919
|% -7,95
|
|ITTFH
|1,36
|55.539.714
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|27.130.904
|% -5,42
|
|ETILR
|9,00
|4.930.638
|% -4,66
|
|GARAN
|12,50
|5.182.627.500
|% 2,46
|
|THYAO
|32,72
|2.794.809.723
|% 1,43
|
|PETKM
|9,39
|2.332.600.386
|% 3,99
|
|KRDMD
|15,58
|2.032.984.506
|% 1,83
|
|TUPRS
|226,90
|1.970.091.271
|% 5,83
|
|GARAN
|12,50
|5.182.627.500
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|1.907.595.713
|% 0,96
|
|PETKM
|9,39
|2.332.600.386
|% 3,99
|
|YKBNK
|4,13
|994.333.426
|% 1,23
|
|KARSN
|5,90
|1.265.507.810
|% 7,27
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6908
|14,6943
|% 0,15
|
|Euro
|16,2310
|16,2406
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1893
|19,2856
|% -0,17
|
|Frank
|15,7857
|15,8808
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9047
|3,9243
|% 0,17
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-6,68
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|-24,00
|
|Tam
|6.016
|6.165
|-21,09
|
|Yarım
|2.908
|2.982
|-10,20
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,20
|