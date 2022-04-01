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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.04.2022 16:01
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın B olan Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu teyit etmiş ve notun görünümünü Negatif olarak belirlemiştir. Kuruluş, ayrıca, Banka'nın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu Negatif İzlemeden çıkararak, notu B+ seviyesinde teyit etmiş ve notun görünümünü Negatif olarak belirlemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015052


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BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 124,60 4.333.214 % 9,97  
DAPGM 20,52 131.325.024 % 9,91  
ISFIN 3,77 508.876.587 % 7,71  
KARSN 5,90 1.265.507.810 % 7,27  
YKSLN 7,70 129.179.625 % 6,65  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 14,6908 14,6943 % 0,15  
Euro 16,2310 16,2406 % -0,06  
Sterlin 19,1893 19,2856 % -0,17  
Frank 15,7857 15,8808 % -0,30  
Riyal 3,9047 3,9243 % 0,17  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 -6,68  
Altın Gr. 912 913 -1,19  
Cumhuriyet 6.044 6.135 -24,00  
Tam 6.016 6.165 -21,09  
Yarım 2.908 2.982 -10,20  
Çeyrek 1.458 1.491 -5,09  
Gümüş.Ons 24,74 24,78 -0,03  
Gümüş Gr. 11,67 11,68 -0,02  
B. Petrol 105 105 0,20  
Seans Raporu 17:02
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