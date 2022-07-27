***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 25 Türk bankasının derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Kuruluş, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B'den B-‘ye, Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu B+'dan B'ye revize etmiştir, notların görünümünü Negatif olarak belirlemiştir b+ olan Finansal Kapasite Notunu ise b olarak güncellemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047981BIST