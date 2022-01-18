***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri
18.01.2022 11:17
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994833
BIST
14:352.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -17,16
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:3513,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1041
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:3515,4346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1004
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:35788,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,88
|Açılış
|: 788,00
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:33
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|IZTAR
|22,68
|42.707.183
|% 8,00
|
|DARDL
|4,07
|176.415.646
|% 7,96
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.830.227
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,70
|2.306.183.632
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,48
|1.727.859.171
|% -2,19
|
|GARAN
|12,01
|1.322.477.977
|% 0,17
|
|YKBNK
|4,09
|1.237.562.748
|% 1,49
|
|AKBNK
|7,78
|1.078.946.286
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,09
|1.237.562.748
|% 1,49
|
|HALKB
|5,54
|889.468.977
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,49
|395.016.673
|% -0,80
|
|AKBNK
|7,78
|1.078.946.286
|% 0,39
|
|KRDMD
|12,48
|1.727.859.171
|% -2,19
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5368
|13,5406
|% 0,77
|
|Euro
|15,4258
|15,4364
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,3822
|18,4744
|% 0,57
|
|Frank
|14,7389
|14,8277
|% 0,70
|
|Riyal
|3,5978
|3,6159
|% 0,78
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-5,75
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,09
|
|Cumhuriyet
|5.235
|5.315
|16,00
|
|Tam
|5.210
|5.342
|12,57
|
|Yarım
|2.518
|2.584
|5,64
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,62
|87,62
|1,14
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:45KUTPO
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 473 adet işlem
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14:44XU100
Endeks 2, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 19, 038.00 milyon TL de
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 29 kaybederek (% -1.03 ) 1, 853
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EMNIS
-
14:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, QNBFL, UZERB, AKFGY, QNBFB, PKENT