Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri

18.01.2022 11:17
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) -


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994833


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:352.069
Değişim :  -0,82% |  -17,16
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086 En Düşük
2.061
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
IZTAR 22,68 42.707.183 % 8,00  
DARDL 4,07 176.415.646 % 7,96  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Dolar 13,5368 13,5406 % 0,77  
Euro 15,4258 15,4364 % 0,67  
Sterlin 18,3822 18,4744 % 0,57  
Frank 14,7389 14,8277 % 0,70  
Riyal 3,5978 3,6159 % 0,78  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 -5,75  
Altın Gr. 788 788 2,09  
Cumhuriyet 5.235 5.315 16,00  
Tam 5.210 5.342 12,57  
Yarım 2.518 2.584 5,64  
Çeyrek 1.263 1.292 2,82  
Gümüş.Ons 22,90 22,92 -0,12  
Gümüş Gr. 9,95 9,96 -0,01  
B. Petrol 87,62 87,62 1,14  
Seans Raporu 14:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru